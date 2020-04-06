Десять дней назад у Бориса Джонсона подтвердили COVID-19

Британского премьер-министра перевели в больницу для проведения тестирования и анализов из-за заражения вирусом из Китая. У него сохранились симптомы инфекции через десять дней после получения положительного анализа на COVID-19.

Перевод Бориса Джонсона в лондонский госпиталь является предупредительной мерой, сообщает BBC News со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.

Лечащий врач премьер-министра посоветовал ему обратиться за медицинской помощью в больницу, передает URA.RU.

Бориса Джонсона могут подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказал РИА "Новости" источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Великобритании.

Первые симптомы заболевания коронавирусом появились у главы британского правительства 26 марта. Официально об инфицировании 55-летний политик сообщил 27 марта, сообщает телеканал "360".