Сын королевы Великобритании самоизолировался с женой

Старший наследник Елизаветы II принц Чарльз получил положительные результаты анализа на коронавирус. Вместе с женой Камиллой Боулз он самоизолировался в Шотландии.

В резиденции королевской семьи в Вестминстере подтвердили, что принц Чарльз инфицирован китайским вирусом COVID-19. У 71-летнего сына королевы зафиксировали симптомы заболевания, но состояние его здоровья позволило продолжить работу из дома, сообщает Sky News.

Заразившийся Чарльз с женой останутся на самоизоляции в Шотландии. Представители британского дворца заявили, что не знают, от кого принц Уэльский мог заразиться коронавирусом.

В последние несколько недель принц Чарльз продолжал вести публичную деятельность.

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