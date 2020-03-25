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Принц Чарльз заразился коронавирусом

Принц Чарльз заразился коронавирусом
Принц Чарльз. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Сын королевы Великобритании самоизолировался с женой

Старший наследник Елизаветы II принц Чарльз получил положительные результаты анализа на коронавирус. Вместе с женой Камиллой Боулз он самоизолировался в Шотландии. 

В резиденции королевской семьи в Вестминстере подтвердили, что принц Чарльз инфицирован китайским вирусом COVID-19. У 71-летнего сына королевы зафиксировали симптомы заболевания, но состояние его здоровья позволило продолжить работу из дома, сообщает Sky News. 

Заразившийся Чарльз с женой останутся на самоизоляции в Шотландии. Представители британского дворца заявили, что не знают, от кого принц Уэльский мог заразиться коронавирусом.

В последние несколько недель принц Чарльз продолжал вести публичную деятельность. 

Ранее "Утро" рассказало, как Елизавету II и ее мужа спрятали от коронавируса, и отм, кто .

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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