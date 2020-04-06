В универсамах и строительных магазинах средства защиты от коронавируса больше не купить

Продажа медицинских масок, фильтрующих респираторов, перчаток, марли и защитной одежды отныне разрешается только организациям, имеющим лицензию на торговлю фармацевтическими изделиями. Соответствующее распоряжение выпустило правительство РФ.

При этом вводится ограничение на торговую наценку данных средств защиты – не более 10% на каждом этапе оптовых поставок и не более 10 коп. в розничной продаже.

Постановление будет действовать в течение ближайших трех месяцев.

Ранее скандал из-за масок разразился на Украине.