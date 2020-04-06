Главный вопрос: делить поровну или только между пострадавшими от коронавируса

Из-за эпидемии COVID-19 доход многих россиян заметно снизился, некоторые и вовсе потеряли работу. Помочь им могло бы государство, перечислив по 50 тыс. руб., считает специалист Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

Взять эти средства экономист предлагает из резервного Фонда национального благосостояния и золотовалютных накоплений. Если раздавать по 50 тыс., то потребуется примерно 7,25 трлн рублей. Такие деньги у страны есть, приводит URA.RU слова Жаворонкова.

Эксперт, впрочем, отмечает, что если всем поголовно давать матпомощь, то резервы России очень быстро полностью иссякнут. Поэтому, по его мнению, лучше помогать только тем гражданам, кто в этом действительно нуждается, например, безработным.

Ранее специалисты подсчитали, что поступления в Пенсионный фонд из-за эпидемии сильно сократились, и для своевременной выплаты содержания старикам придется влезать в национальную кубышку.