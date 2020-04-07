В природе активизировались переносчики болезней

Из-за аномально теплой погоды в России клещи проснулись раньше времени. Насекомые являются распространителями пяти опасных инфекционных заболеваний.

О вспышке клещевой инфекции сообщил замдиректор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов, передает "Российская газета". Профессор рассказал, что в этом году насекомые практически не засыпали и уже активизировались.

Специалист уточнил, что спрогнозировать распространение отдельных инфекций очень сложно из-за постоянных изменений в природе. Насекомые являются переносчиками опасных для человека заболеваний – клещевого энцефалита и крымской геморрагической лихорадки, пишет "ФедералПресс".

Александр Горелов уверен, что россияне недооценивают угрозу распространения клещевых инфекций и не выполняют рекомендации санитарных служб, цитирует специалиста RT.

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