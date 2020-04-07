Коронавирусом можно заразиться через еду
В Росконтроле выяснили, что инфекция из Китая может передаваться через еду в магазине. Главную опасность представляют овощи и фрукты, которые не нуждаются в дополнительной термической обработке.
Специалисты считают, что вероятность заражения коронавирусом сохраняется даже при выполненных мерах защиты. Например, зараженный человек может чихнуть на яблоко, а после фрукт сразу может съесть другой. В таком случае существует возможность распространения COVID-19.
Продукты в упаковке также являются теоретическими переносчиками коронавируса, ведь болезнь живет на поверхностях какое-то время, сообщает Lenta.ru.
Росконтроль рекомендует обрабатывать любую еду, которую покупатели приносят из магазинов. Эксперты напоминают, что коронавирус погибает за одну – три минуты при температуре +149°C. Овощи и фрукты перед употреблением нужно обязательно мыть в воде с дезинфицирующими средствами.
Эксперты подчеркнули, что, хотя теоретически заражение коронавирусом возможно при контакте с едой, на практике шансы такого распространения малы.
Ранее "Утро" сообщило последние новости о коронавирусе на 7 апреля.
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