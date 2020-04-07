Инфекция распространится еще сильнее, причем 80% заболевших перенесут ее без симптомов, считает телеведущая

Почти все население планеты переболеет COVID-19. Об этом заявила Елена Малышева, отвечая на вопросы о коронавирусе нового типа.

Инфицированы будут практически все, считает доктор медицинских наук. Малышева сравнила болезнь с вирусом герпеса, который сейчас, по ее словам, есть у всех. Коронавирус распространяется все сильнее, однако иммунитет способен справится с ним самостоятельно, отметила она.

Ведущая "Здоровья" считает, что COVID-19 осенью уже не вернется: вирус станет слабее, а у многих выработается сильный иммунитет. По ее словам, 80% заболевших переносят инфекцию без симптомов уже сейчас, поэтому если через несколько месяцев нас и ожидает вспышка коронавируса, то она будет незначительной.

Малышева также отметила, что в современных условиях подобные инфекции все менее опасны, ведь ученые уже работают над созданием вакцины. Кроме того, в России появились тесты, способные выявить болезнь за полчаса.

Отвечая на вопрос Арины Шараповой на радио "Комсомольская правда", телеведущая предположила, что антидот будет готов до конца года. По словам Малышевой, препарат будет безопасным и эффективным, однако ученым потребуется время, чтобы протестировать его. На данный момент, отметила она, в России испытывают семь прототипов вакцины.

Также ведущая "Жить здорово!" рассказала о пользе медицинских масок. Малышева считает, что это средство защиты должны носить абсолютно все, пишет "Комсомольская правда". Доктор медицинских наук подчеркнула, что некоторые люди могут переносить инфекцию без симптомов, в этом случае маски уберегут от заражения остальных.

По последним данным, коронавирусом в России заразились 7497 человек, 58 пациентов скончались. За последние сутки болезнь выявили у 1154 жителей нашей страны.