Астролог рассказал о последствиях коронавируса

Распространяющийся по всему миру коронавирус пугает миллионы людей. Опасения вызывает не только гибель зараженных, но и экономических кризис, который может произойти из-за пандемии. Астролог Павел Глоба рассказал, когда человечество победит COVID-19 и чего нужно ждать после.

По словам эксперта, пандемия закончится не весной и даже не летом. Ее окончания стоит ждать ближе к осени. Тогда землянам удастся победить китайский вирус. При этом обстановка летом будет непростая – так как зараза отступит не сразу.

Павел Глоба сравнивает 2020 год с 2008 годом, именно тогда и произошел мировой финансовый кризис. Он считает, что сейчас происходит что-то подобное, но вместо финансовых проблем мир столкнулся со смертельным вирусом, который, конечно, после отразится и на сфере бизнеса.

Астролог также добавил, что 2020 год начинает 12-летний цикл. Значит, все происходящее в текущем, еще и високосном году, будет влиять на следующие 11 лет, – пишет The russian times.

Глоба предсказывает России демографический взрыв и видит грядущие изменения в политической сфере – у власти, по его словам, появятся много молодых политиков.

Пока же число зараженных коронавирусом продолжает расти. На 7 апреля число больных превысило 1,3 млн. От COVID-19 умерло более 76 тыс. человек по всему миру. В России число заболевших превысило 7,5 тыс.