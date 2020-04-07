России дали прогноз по окончанию эпидемии COVID-19
В России ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией нового коронавируса, могут быть сняты в конце июня – начале июля. С таким прогнозом выступили эксперты одной из ведущих международных консалтинговых фирм Boston Consulting Group (BCG).
При этом, полагают аналитики, пик заболевания наша страна достигнет в первую неделю мая, которая является любимой порой многих соотечественников-шашлычников и дачников.
Большинство стран Европы, а также США и Канада доберутся до вершины вирусной эпидемии в конце апреля – начале мая. Карантин в этих государствах может быть отменен в начале июля, пишет "Российская газета".
По прогнозу экспертов, пик заболевания в Аргентине, Бразилии и ЮАР предполагается на июнь, тогда эпидемиологические ограничения там смогут снять ближе к середине, а то и к концу августа.
Ранее известный российский астролог Павел Глоба выразил свою точку зрения на вопрос сроков окончания распространения коронавируса. Он полагает, что землянам ждать ее затухания раньше осени не стоит.
Напомним, по последним данным оперштаба, в России почти 7,5 тыс инфицированных, сегодня за сутки прирост впервые дал рекордное число заболевших – 1 154 человека. Скончались 58 пациентов.
Всего сейчас в мире коронавирус подхватили свыше 1 млн 363 тыс землян, уиерло больше 76 тыс человек. Сегодня стало известно, что эпидемия пошла на спад в Италии и Испании, ни один пациент не скончался в Китае. Однако ситуация ухудшилась во Франции.
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