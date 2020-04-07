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Доктор Комаровский раскрыл главную опасность карантина

Доктор Комаровский раскрыл главную опасность карантина
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Никеричев Андрей
Популярный врач призвал россиян заниматься сексом минимум два раза в день

Популярный в постсоветском пространстве врач Евгений Комаровский назвал главные минусы карантина. По его словам, длительная самоизоляция вредит организму, поэтому он призвал россиян как можно больше двигаться: чаще убираться, заниматься спортом и любовью. 

Самое опасное на карантине – это отказ от физической нагрузки. "Надо любой ценой двигаться больше. Танцуйте, пойте, занимайтесь любовью каждый день, можете два раза в день, тяните, все что угодно делайте... Поменьше думаете о том, что скажут соседи снизу", – поведал он. 

"Постарайтесь уменьшить количество жратвы. Я боюсь, что после карантина многие не "повыходят" из двери", – подметил он в эфире Big money. 

Комаровский посоветовал больше читать, общаться родителями и детьми и тратить максимум времени на семью. Также он рекомендовал отказаться от просмотра телевизора во время еды. 

С 4 по 30 апреля из-за угрозы распространения коронавируса в РФ введен карантин. Людей в это время попросили не выходить на улицу без веской причины. 

Рина КРАСНОВА

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