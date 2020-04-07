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Зеленский набросился на украинцев из-за карантина

Зеленский набросился на украинцев из-за карантина
Владимир Зеленский. Фото: Edijs Palens/Xinhua/www.globallookpress.com
продолжениеУкраина возьмет еще один огромный кредит из-за коронавируса
Лидер Незалежной сравнил граждан страны с обиженными детьми, у которых отобрали мороженое

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам в период ограничений из-за эпидемии COVID-19, наконец, разобрать хлам на балконе, занятся воспитанием детей и поговорить со своими вторыми половинами. В новом видеообращении глава государства обратился к обиженным соотечественникам.

Он отметил, что власти страны действуют "настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации", а меры, которые введены в борьбе против коронавируса, "абсолютно симметричны" с большинством государств Европы и мира.

Киев блюдет демократические ценности и свободы, однако бывают времена, когда в приоритетом становятся здоровье и жизни населения, указал глава государства. И ныне именно такой период.

"Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили кушать мороженое", – сказал пан Зеленский.

Президент посоветовал соотечественникам на карантине больше внимания уделять семье и близким, например, позвонить родителям и подольше с ними разговаривать, "поговорить с женой", с собственными детьми, с друзьями.

"И конечно, разобрать уже наконец балкон – этот музей хлама, который "нельзя выбрасывать, потому что когда-то точно пригодится". Мы постоянно откладывали на завтра. Завтра наступило", – констатировал лидер нации.

Добавим, что на сегодняшний день на Украине выявлено 1462 заболевших коронавирусом, скончались 45 человек.

Ранее во вторник, 7 апреля, сообщалось, что украинский кабмин планирует частично продлить режим ограничений до сентября. Действующий карантин должен закончиться 24 апреля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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