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Задержка больше года: Олимпиаду перенесут на неопределенный срок

Организаторы мероприятия не уверены, что коронавирус отступит к следующему лету

Олимпийские игры в Токио, которые перенесли на лето следующего года, могут пройти еще позже, если пандемию коронавируса не удастся остановить. Об этом сообщил исполнительный директор оргкомитета мероприятия Тосиро Муто.

Из-за распространения инфекции в Японии организаторы не могут гарантировать, что Игры пройдут даже с задержкой в 16 месяцев, пишет Associated Press. По словам Тосиро Муто, это будет зависеть от того, получится ли в ближайшее время взять пандемию под контроль.

Напомним, что из-за вспышки COVID-19 Международный олимпийский комитет принял решение перенести летние Олимпийские игры в Токио на 23 июля 2021 года.

Карина СИРАЗОВА

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