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Новая дата летней Олимпиады определена

Спортсменов ждут в Токио следующим летом

Летние Олимпийские игры состоятся в Японии, но начнутся 23 июля 2021 года. Эту дату согласовали Международный олимпийский комитет  и местный Оргкомитет Игр-2020, передает Sports.ru в понедельник, 30 марта.

Ранее сообщалось, что Олимпиаду перенесут на следующий год из-за пандемии коронавируса, но цифру 2020 в названии оставят.



Николай ВИКТОРОВ

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