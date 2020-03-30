Спортсменов ждут в Токио следующим летом

Летние Олимпийские игры состоятся в Японии, но начнутся 23 июля 2021 года. Эту дату согласовали Международный олимпийский комитет и местный Оргкомитет Игр-2020, передает Sports.ru в понедельник, 30 марта.

Ранее сообщалось, что Олимпиаду перенесут на следующий год из-за пандемии коронавируса, но цифру 2020 в названии оставят.







