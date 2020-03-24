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Олимпиаду перенесли из-за пандемии

Олимпиаду перенесли из-за пандемии
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
продолжениеВ Крыму назвали новый способ справиться с вирусом из Китая
Предложение Токио поддержал Международный олимпийский комитет

Пандемия коронавируса серьезно ударила по спорту.

Японский премьер Синдзо Абэ в разговоре с главой МОК Томасом Бахом предложил отложить проведение летних Олимпийских игр, передает NHK. Как стало известно позже, организация поддержала Страну восходящего солнца – состязания перенесут на 2021 год. Планируется, что состязания проведут не позже следующего лета.

Напомним, Олимпиада – 2020 должна была пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее "Утро" сообщало последние новости по ситуации с коронавирусом на 24 марта.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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