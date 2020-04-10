Вирус, по мнению специалиста, "не собирается уступать позиции"

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора и главный государственный врач России, заявила, что COVID-19 еще только наступает, так что мечтать о скором прекращении карантина не стоит.

"Я так думаю, что впереди у него еще Африканский континент и еще Азия – в большом количестве стран. И поэтому говорить о том, что вот сейчас что-то раз – и закончится, это бесперспективная история", – поделилась своей точкой зрения эксперт в ходе телемоста на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Попова предложила всем не паниковать и работать в тех условиях, которые есть на данный момент. Планировать мероприятия, исходя из сложившейся ситуации.

Главный госврач уверена, что для борьбы с коронавирусом существует всего два метода – вакцина и выработка иммунитета после заболевания, пишет "Вечерняя Москва".