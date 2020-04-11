Работает оно при одном условии

В профилактике коронавируса россиянам посоветовали применять солевой раствор. Как отмечают в Минздраве РФ, промывание носа может быть эффективным, однако сработает это средство лишь при условии, что правила гигиены соблюдаются. Необходимо как следует мыть руки, на улице использовать антисептики и надевать медицинские маски.

Выходы из дома нужно свести к минимуму, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Только сократив контакты, можно существенно снизить риск подхватить коронавирус.

Солевой раствор для профилактики медики советуют применять потому, что коронавирус схож с ОРВИ – соответственно и средства можно применять аналогичные.

"Стандартным подходом к профилактике и местному лечению ринита и фарингита является применение изотонического раствора хлорида натрия (солевого раствора. – Прим. ред.)", – цитирует сообщение информагентство.