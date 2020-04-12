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Зеленский пожаловался на усталость от борьбы с COVID-19

Зеленский пожаловался на усталость от борьбы с COVID-19
Фото: pixabay.com
Президент Незалежной ждет, когда в стране не будет умерших и заболевших

Владимир Зеленский заявил, что устал от борьбы с распространением COVID-19 в стране, но не намерен сдаваться. Для борьбы с распространением коронавируса президент Украины направил за границу самолеты, которые привезут все необходимое. 

"Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается", – пишет Зеленский на своей странице в "Инстаграм". 

Украинский президент заявил, что ждет того дня, когда сможет объявить об отсутствии заболевших и умерших от COVID-19. 

Напомним, что ситуация на Украине в связи  с пандемией ухудшается с каждым днем. Китайская инфекция стала причиной масштабного экономического кризиса в стране, в связи с которым энергетическая отрасль оказалась на грани коллапса

Кроме того, оппозиция, отслеживающая ситуация на территории Незалежной, заявила, что после окончания эпидемии украинцев ждет голод. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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