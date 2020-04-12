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Врач развеял миф о курении и коронавирусе

Врач развеял миф о курении и коронавирусе
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сигареты не спасут от заражения COVID-19

Напротив, любителей табака ждут в случае болезни более тяжелые последствия.

Слухи о том, что курение якобы защищает от коронавируса, прокомментировал заведующий отделом профилактики онкологического центра имени Блохина Владимир Левшин.

Он назвал подобные утверждения чушью и рассказал о реальных последствиях заражения новым вирусом для курильщиков. Болезнь у пациентов с вредной привычкой будет протекать гораздо тяжелее. Все потому, что у заядлых курильщиков зачастую есть сопутствующие заболевания – например, хронический бронхит.

"А при наличии хронического бронхита риск получить пневмонию возрастает в несколько раз", – заявил медик в беседе с радио Спутник.

Напомним, врачи ранее не раз сообщали, что хронические болезни серьезно осложняют состояние зараженных коронавирусом.

По мнению Левшина, живучесть этого фейка объясняется просто. Это психология – люди, которые курят много лет и не могут или не хотят бросить, пытаются найти себе оправдание.

"Они не верят в то, что они смогут бросить. У них уже пожизненная зависимость. И для оправдания придумывают такие вещи", – заключил эксперт.

Ранее специалисты назвали дополнительный фактор риска при коронавирусе. В более тяжелой форме, по мнению вирусологов и диетологов, болезнь переносят пациенты с лишним весом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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