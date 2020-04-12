Свобода дыхательных путей поможет выстоять перед китайской инфекцией

Зарубежные ученые пришли к выводу, что очистка легких поможет иммунитету противостоять коронавирусу.

Холодный или сухой воздух затрудняет дыхание. Это способствует развитию пневмонии, от которой чаще всего страдают зараженные. Первый способ очистить легкие – подышать паром. Второй – почаще пить зеленый чай. Благодаря полифенолам в его составе минимизируется вероятность воспаления в легких. Исследователи утверждают, что достаточно 1 чашки в день. Тем же эффектом обладает чай с мятой, пишет Journal of Nutrition.

Из приправ побороть коронавирус поможет куркума. Ее достаточно немного добавлять в блюда. Защитными свойствами для горла и дыхательной системы обладает и мед.

Естественно, важно регулярно заниматься спортом и избавиться от вредных привычек. Это поможет не только очистить легкие, но и укрепить весь организм в целом, отмечает Американская легочная ассоциация.



