Частичный карантин в мае: последние новости о коронавирусе в России на 13 апреля
Последние новости о коронавирусе в России на 13 апреля в материале "Утро.ру".
В России заразились китайским вирусом 15 770 человек. Однако официальные данные обновят лишь к 10 утра. За ночь же из сообщений СМИ стало известно, что в Уфе в закрытой на карантин Республиканской больнице имени Куватова инфекцию подтвердили у 52 человек, о чем сообщила главврач Эльза Сыртланова. В Мурманской области за сутки число заразившихся выросло в два раза до 128 пациентов, на Камчатке, как рассказал врио губернатора края Владимир Солодов в телеграм-канале, – на 10 до 21. В Ставропольском крае коронавирус нашли у 12 человек.
При этом в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Вязьма коронавирус подозревают у 86 человек.
За сутки в Москве скончались 10 пациентов, передал оперштаб в телеграм-канале. Всего в стране умерло 132 человека, 1 293 выздоровели.
По словам доктора медицинских наук Анатолия Альштейна, после 30 апреля, когда, как предполагается, снимут режим самоизоляции, жизнь россиян несильно изменится. Власти, выбирая дату окончания карантина, исходили из того, что месяц – это два расширенных срока инкубационного периода коронавируса, после которых будет видна эффективность принятых ограничительных мер. Однако и позже, по его мнению, нужно будет "проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий". Снять ограничения резко невозможно. Когда поправится последний зараженный и пройдет еще 14 дней, только тогда решится проблема с COVID-19.
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