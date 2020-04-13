Московским медикам дадут двойную прибавку к зарплате из-за пандемии
В Москве врачи и медицинский персонал, ведущие борьбу с эпидемией нового коронавируса, получат к зарплате двойную надбавку – федеральную и региональную. Об этом сообщил мэр мегаполиса Сергей Собянин в ходе сегодняшнего совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
Градоначальник напомнил, что столичные власти уже в конце марта ввели свою доплату. Но после распоряжение главы государства на прошлой неделе о предоставлении дополнительной финансовой поддержки медицинским работникам, которые непосредственно участвуют в сражении против смертельной инфекции, мэрия решила сохранить обе доплаты, пишет ТАСС.
Отметим, 8 апреля Путин пообещал платить врачам, работающим с зараженными, сверх зарплаты по 80 тыс. руб. в месяц. Средний медперсонал должен получать 50 тыс. руб. дополнительно, младший медицинский персонал – 25 тыс. руб., врачам скорой помощи назначено по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям карет – по 25 тыс. рублей.
Тогда президент особо подчеркнул, что все эти люди "находятся на передовой" в сражении с эпидемией, точно так же, как и военные.
Напомним, в конце марта власти Москвы установили дополнительные выплаты столичным медикам. Врачам назначили по 70 тыс. руб., среднему медперсоналу - по 50 тыс. руб., младшему медперсоналу и другим работникам больниц - по 30 тыс. рублей.
Кроме того, мэрия позаботилась и о молодых специалистах, привлеченных к борьбе с вирусом. Так, ординаторы будут получать оклад в размере 90 тыс. рублей.
По последним данным оперштаба, в Москве за сутки выявлено
1355 новых случаев
заражения. Умерли в столице десять пациентов. Всего в мегаполисе установлены 11513 инфицированных граждан, скончались 82 человека.
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