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Дети из России застряли в США из-за пандемии

Дети из России застряли в США из-за пандемии
Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
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Школьники оказались в тяжелой ситуации из-за коронавируса

74 человека прибыли в Штаты из России по учебной программе. Однако из-за пандемии коронавируса ее свернули. Теперь дети оказались в тяжелой ситуации – они застряли в Америке. Об этом сообщили в МИД РФ.

"... в сложном положении там оказались несколько десятков российских школьников, выехавших прошлой осенью из различных регионов России для обучения в американских учебных заведениях", – говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Она отметила, что о сложностях, с которыми столкнулись россияне, сообщили нашим дипломатам в Госдепе США. При этом подробности пока не известны.

"Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании", – отметила Захарова.

Напомним, в США сейчас крайне тяжелая ситуация с коронавирусом. Там, по словам российского хоккеиста Евгения Малкина, творится настоящий кошмар.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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