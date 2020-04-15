Человечеству придется жить с периодами дистанцирования и переполненными больницами

Жителям Земли в отношении развития или спада эпидемии COVID-19 нельзя расслабляться. Американские ученые предупреждают, что в 2022 году мир ощутит вторую волну атаки SARS-CoV-2. Об этом говорится в журнале Science, в котором опубликованы результаты исследования специалистов из Гарвардского университета.

Свой прогноз на ближайшие пять лет ученые сделали на основе компьютерной модели. По их мнению, однократная блокировка нового вируса его не остановит.

Как и другие коронавирусы, которые вызывают у человека простуду, вероятнее всего, COVID-19, также станет сезонным заболеванием с более высокими скоростями передачи в холодные месяцы.

Авторы исследования с сожалением отмечают, что на сегодняшний момент времени еще неизвестен уровень иммунитета, приобретенный в популяции, а также как долго он продержится. С высокой долей вероятности, землянам потребуются повторные периоды социального дистанцирования, чтобы недопутить ажиотажа в госпиталях, когда не хватает ни коек, ни медперсонала. Скорее всего это случится в 2022 году.

Чтобы понять, когда ожидать превышения пороговых уровней для введения повторного дистанцирования, необходимо широкое тестирование вирусов. Продолжительность и частота блокировок может быть скорректирована после появления лекарств и вакцин. Однако сейчас у властей нет иных путей противодействовать распространению SARS-CoV-2, кроме как вводить меры социальной изоляции.

Одновременно у этого пути есть и свои минусы, считают ученые, поскольку тогда у человечества не будет возможности сформировать иммунитет против заразы.

"Социальное дистанцирование было настолько эффективным, что практически не создавался коллективный иммунитет", цитирует РИА "Новости" статью. Эксперты полагают, что для улучшения иммуной составляющей здоровья популяции полезно вводить прерывистый график изоляции.

Кроме того, пока неизвестно, какой силы иммунитет возникает у переболевшего коронавирусом и насколько он долог. Также ученые прогнозируют, что определенный защитный барьер против COVID-19 может возникнуть у людей, которые перенесли обычную простуду.

Выводы американских специалистов безрадостные: судя по ходу эпидемии новый коронавирус пришел на Землю надолго и пока не наблюдается признаков, что против него вырабатывается устойчивый иммунитет.

Напомним, накануне стало известно, что от COVID-19 умер судмедэксперт в Таиланде, ранее заразившийся от трупа, с которым он работал, не зная, что умерший был заражен коронавирусом. Это первый случай в практике медиков.

По последним данным, в мире инфицированы почти два миллиона человек, скончались свыше 128 тыс заболевших.

