Повторная эпидемия коронавируса накроет планету через два года
Жителям Земли в отношении развития или спада эпидемии COVID-19 нельзя расслабляться. Американские ученые предупреждают, что в 2022 году мир ощутит вторую волну атаки SARS-CoV-2. Об этом говорится в журнале Science, в котором опубликованы результаты исследования специалистов из Гарвардского университета.
Свой прогноз на ближайшие пять лет ученые сделали на основе компьютерной модели. По их мнению, однократная блокировка нового вируса его не остановит.
Как и другие коронавирусы, которые вызывают у человека простуду, вероятнее всего, COVID-19, также станет сезонным заболеванием с более высокими скоростями передачи в холодные месяцы.
Авторы исследования с сожалением отмечают, что на сегодняшний момент времени еще неизвестен уровень иммунитета, приобретенный в популяции, а также как долго он продержится. С высокой долей вероятности, землянам потребуются повторные периоды социального дистанцирования, чтобы недопутить ажиотажа в госпиталях, когда не хватает ни коек, ни медперсонала. Скорее всего это случится в 2022 году.
Чтобы понять, когда ожидать превышения пороговых уровней для введения повторного дистанцирования, необходимо широкое тестирование вирусов. Продолжительность и частота блокировок может быть скорректирована после появления лекарств и вакцин. Однако сейчас у властей нет иных путей противодействовать распространению SARS-CoV-2, кроме как вводить меры социальной изоляции.
Одновременно у этого пути есть и свои минусы, считают ученые, поскольку тогда у человечества не будет возможности сформировать иммунитет против заразы.
"Социальное дистанцирование было настолько эффективным, что практически не создавался коллективный иммунитет", цитирует РИА "Новости" статью. Эксперты полагают, что для улучшения иммуной составляющей здоровья популяции полезно вводить прерывистый график изоляции.
Кроме того, пока неизвестно, какой силы иммунитет возникает у переболевшего коронавирусом и насколько он долог. Также ученые прогнозируют, что определенный защитный барьер против COVID-19 может возникнуть у людей, которые перенесли обычную простуду.
Выводы американских специалистов безрадостные: судя по ходу эпидемии новый коронавирус пришел на Землю надолго и пока не наблюдается признаков, что против него вырабатывается устойчивый иммунитет.
Напомним, накануне стало известно, что от COVID-19 умер судмедэксперт в Таиланде, ранее заразившийся от трупа, с которым он работал, не зная, что умерший был заражен коронавирусом. Это первый случай в практике медиков.
По последним данным, в мире инфицированы почти два миллиона человек, скончались свыше 128 тыс заболевших.
Главное о коронавирусе в России на 15 апреля
Новые жертвы и пробки в закрытой Москве, а также вероятность второй волны заражения - важные новости о COVID-19 за сутки
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- В Еврокомиссии не оценили западные способы борьбы с COVID-19
- В ООН раскритиковали США за отказ оплачивать всемирное здравоохранение
- США готовы помочь застрявшим в стране российским школьникам
- Вирус COVID-19 впервые передался от умершего
Здоровье
- Без вреда для здоровья: как правильно тренироваться после 40 лет
- Традиционная русская закуска защитит от COVID-19
- Опасная профилактика: кому нельзя есть имбирь
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик