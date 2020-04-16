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Журналисты пропали после разоблачений по ситуации с COVID-19 в Ухане

Журналисты пропали после разоблачений по ситуации с COVID-19 в Ухане
Фото:Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Репортеры показали реальное количество жертв коронавируса в городе

Трое китайских журналистов, которые освещали вспышку COVID-19 в Ухане, пропали без вести. Они рассказывали о реальных масштабах трагедии, публикуя видео переполненных моргов и больниц. Об этом пишут СМИ.

Чэнь Цюши, Фан Бин и Ли Цзэхуа пропали в период с 6 по 26 февраля? практически сразу после своих публикаций в "Твиттер" и "Ютуб", причем обе соцсети в Китае запрещены. Журналисты опубликовали ужасающие кадры: горы трупов и перегруженные больницы.

Одного из них незадолго до исчезновения арестовала полиция: в Cети появились кадры, на которых он отбивается от офицеров, пишет Daily Mail. Другой репортер, предположительно, пропал после посещения Института вирусологии в Ухане.

Те события, о которых рассказывали пропавшие журналисты, китайские СМИ не освещали. По одной из версий, именно это и стало причиной их исчезновения. Власти Китая эту ситуацию никак не комментируют.

Ранее в Великобритании предположили, что вспышка коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории.

Карина СИРАЗОВА

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