В Соединенном Королевстве выдвинули свою версию – виноваты безответственные китайские ученые

На фоне стремительного распространения коронавируса, который погрузил в хаос всю планету, некоторые страны продолжают бросаться обвинениями.

Так, британцы выдвинули собственную версию – по мнению ряда высокопоставленных политиков, пандемия случилась из-за беспечности китайских ученых. Как пишет Daily Mail, в лабораториях КНР изучали вирусы, не соблюдая, возможно, технику безопасности. Из-за этого произошла утечка. Издание процитировало при этом эксперта из США, профессора Ричарда Эбрайта. Он заявил, что при подобных исследованиях нужно обеспечить уровень защиты не ниже "4", китайцы же, по его мнению, использовали лишь второй класс. Как отметил Эбрайт, заразившиеся работники лаборатории и стали переносчиками инфекции.

Впрочем, в материале отмечается, что основная версия для британцев – это все же рынок в Ухане, где и произошло заражение людей от животных.

Напомним, что уставший от нападок Китай ранее решил, что лучшая защита – это нападение, и обвинил во вспышке коронавируса американских военных. Мол, в КНР его завезли именно из США. С таким заявлением выступил представитель китайского МИД.

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