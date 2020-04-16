Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Лидеры "Большой семерки" захотели изменить ВОЗ

Всемирной организации здравоохранения нужна реформация

Лидеры "G7" решили, что ВОЗ пора менять. Такое заявление выпустила пресс-служба Белого дома. Оно согласовано со всеми странами-членами объединения. 

В заявлении сказано, что ВОЗ регулярно неправильно распоряжается средствами, которые выдают организации для борьбы с пандемией. В последний раз выплата составила порядка 1 миллиарда рублей, уточняет Yahoo!

Напомним, что первыми бездействем организации возмутились американцы. Трамп отказался финансировать ВОЗ. Европейские страны, вроде как, осудили его за это. В ООН осудили принятое президентом Америки решение. Трамп, остановив финасирование организации, лишил ее 15 процентов дохода. 

Ранее "Утро.ру" писало, что ВОЗ не советует носить тканевые маски.

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В России стали чаще красть еду: новости о коронавирусе на утро 16 апреля

Дошедшие до ручки грабители нападают на беззащитных пенсионеров

СМИ: Парад Победы будет перенесен из-за эпидемии коронавируса

Точную дату власти определят позднее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей