Лидеры "Большой семерки" захотели изменить ВОЗ

Всемирной организации здравоохранения нужна реформация

Лидеры "G7" решили, что ВОЗ пора менять. Такое заявление выпустила пресс-служба Белого дома. Оно согласовано со всеми странами-членами объединения.

В заявлении сказано, что ВОЗ регулярно неправильно распоряжается средствами, которые выдают организации для борьбы с пандемией. В последний раз выплата составила порядка 1 миллиарда рублей, уточняет Yahoo!

Напомним, что первыми бездействем организации возмутились американцы. Трамп отказался финансировать ВОЗ. Европейские страны, вроде как, осудили его за это. В ООН осудили принятое президентом Америки решение. Трамп, остановив финасирование организации, лишил ее 15 процентов дохода.

Ранее "Утро.ру" писало, что ВОЗ не советует носить тканевые маски.