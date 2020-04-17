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Вакцина от коронавируса появится в РФ раньше июля

Глава Минздрава обнадежил граждан страны

Российские ученые добились обнадеживающих результатов в работе над созданием вакцины от коронавируса, заявил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр сообщил о ходе разработки российской вакцины от COVID-19 на совещании с главой российского государства Владимиром Путиным, состоявшимся 17 апреля.

При этом на вопрос президента о сроках создания вакцины Мурашко ответил, что это может произойти еще до начала третьего квартала текущего года, передает телеканал "Россия 24".

Ранее Владимир Путин заявил, что пик эпидемии в России еще не пройден.

Ольга ФЕДОРОВА

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