Глава Минздрава обнадежил граждан страны

Российские ученые добились обнадеживающих результатов в работе над созданием вакцины от коронавируса, заявил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр сообщил о ходе разработки российской вакцины от COVID-19 на совещании с главой российского государства Владимиром Путиным, состоявшимся 17 апреля.

При этом на вопрос президента о сроках создания вакцины Мурашко ответил, что это может произойти еще до начала третьего квартала текущего года, передает телеканал "Россия 24".



Ранее Владимир Путин заявил, что пик эпидемии в России еще не пройден.