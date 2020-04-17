Если нужно пойти в магазин или аптеку, не забудьте паспорт

Власти столицы выдвинули новое условие для тех, кто решил во время карантина выйти из дома. Теперь для визита в магазин или аптеку горожанам нужно будет в обязательном порядке взять с собой паспорт.

Если же кто-то живет не по прописке, важно положить в карман не только документ, удостоверяющий личность, но и договор о найме жилья, временную регистрацию и расписку, что проживаете по указанному адресу с разрешения собственника, пишет Телеграм-канал "Москва. Новости".

Напомним, что меры по борьбе с коронавирусом в столице и Подмосковье усилены из-за того, что на протяжении прошлой недели россияне весьма халатно отнеслись к соблюдению режима самоизоляции.

Ранее "Утро.ру" опубликовало информацию о распространении COVID-19 в регионах.