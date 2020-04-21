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Эксперты из Китая нашли десятки мутаций COVID-19

Эксперты из Китая нашли десятки мутаций COVID-19
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/www.globallookpress.com
Ученые предупреждают, что у коронавируса есть особо опасные штаммы

Китайские медики считают, что способность вируса к мутации сильно недооценивают. По их данным, у COVID-19 есть около 30 штаммов, некоторые из них способные привести к серьезным осложнениям, а затем и к смерти.

Самая агрессивная мутация коронавируса мощнее других в 270 раз – именно во столько раз она генерирует больше вирусной нагрузки. Есть у китайского вируса и менее опасные штаммы, сообщает South China Morning Post.

Проанализировав данные о мутациях коронавируса, эксперты сделали вывод, что самые опасные штаммы нашли в Китае, рядом с университетом, в Италии и Испании, дополняет "Пятый канал".

Как предполагают ученые, самые слабые мутации вируса в США. Хотя статистика в Америке не утешительная. К 21 апреля число зараженных превысило отметку в 787 тысяч. 

Ранее "Утро.ру" публиковало последние новости о коронавирусе в России. 

Дарья ПЕТРОВА

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