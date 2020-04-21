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Эксперты выяснили причину высокой смертности мужчин от COVID-19

Эксперты выяснили причину высокой смертности мужчин от COVID-19
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за биологических особенностей организма

Белки, вырабатываемые в половых органах мужчин, способствуют более тяжелому течению болезни, вызванной коронавирусом. К таким выводам пришли ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, США.

Как пояснила ведущий автор исследования Адити Шастри, для инфицирования коронавирус сначала "прикрепляется" к белкам ACE2, которыми покрыты клетки. При этом скопление данных белков наблюдается в легких, почках и, как выяснилось, в мужских половых органах.

В половой системе женщин такие белки не вырабатываются. Данный факт и является объяснением более высокой смертности мужчин от коронавирусной инфекции.

Сообщается, что специалисты проанализировали данные о течении болезни 68 человек, зараженных новым вирусом. Среди них были 48 мужчин и 20 женщин. В ходе исследования ученые установили, что женщины вылечились от COVID-19 намного раньше, чем мужчины – в среднем, в течение четырех дней. При этом мужскому организму, чтобы справиться с инфекцией, требовалось около шести дней.

По словам Шастри, полученные в ходе исследования данные подтверждаются сведениями из Китая, где у вылечившихся от коронавирусной пневмонии мужчин в дальнейшем были выявлены гормональные нарушения.

Ранее "Утро" рассказало о самых опасных симптомах заражения коронавирусом.

Ольга ФЕДОРОВА

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