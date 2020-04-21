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Физкультура для пожилых: 4 упражнения помогут сохранить здоровье на карантине

Физкультура для пожилых: 4 упражнения помогут сохранить здоровье на карантине
Фото: www.globallookpress.com
Легкие упражнения зарядят бодростью и поднимут настроение

Ежедневная гимнастика поможет укрепить опорно-двигательный аппарат, а также благотворно повлияет на работу сердца и нервную систему. В период самоизоляции особенно важно сохранять тело в тонусе и заботиться о здоровье. Простые упражнения для пожилых скрасят будни на карантине и зарядят энергией.

Для 70-летних спортсменов хватит получасового занятия, а если вы старше 75 – достаточно 20 минут, рекомендует автор канала "Не болеть!" в "Яндекс Дзене".

Сначала нужно встать, поставив ноги на ширине плеч. Руки при это должны быть свободно опущены. Делаем глубокий вдох носом и медленно поднимаем вверх широко расставленные руки. Теперь на выдохе опускаем руки вниз. Такое упражнение помогает укрепить грудную клетку и лопатки. Нужно сделать три повтора.

Теперь разомнем шею. Встаем прямо, ноги чуть шире плеч, руки кладем на пояс. И начинаем наклонять голову: влево – вправо – вниз, влево – вправо – вниз. Если вы старше 55 лет, запрокидывать голову назад не нужно. Делаем 5-7 повторов.

Второе упражнение – переходим к плечам. Для начала нужно встать прямо, ноги чуть шире плеч. Теперь поднимаем кисти рук к плечам, словно берем их в руки. Выполняем вращения плечевым суставом. Нужно сделать по четыре подхода вперед и назад. Повторяем упражнение 7 раз.

Разминаем таз. Исходная позиция такая же: встаем прямо, ноги чуть шире плеч. Теперь начинаем вращать тазом. Сперва вправо на счет 1-2-3-4, потом влево: 5-6-7-8. Повторяем упражнение 7 раз. Наклоняться и прогибаться не нужно.

Заключительное упражнение – тренируем колени. Все так же: нужно встать прямо, ноги чуть шире плеч. Теперь немного согнем колени, будто пытаясь присесть, руки ставим на колени. Спину нужно держать прямо. Начинаем сводить и разводить колени на счет 1-2-3-4. Делаем 3 подхода.

Гимнастика для пожилых не займет много времени и сохранит бодрость духа и крепость тела.

Ранее "Утро" рассказывало, какие упражнения сохранят слух.

Ольга ФЕДОРОВА

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