Секреты китайской народной медицины позволят лучше слышать

С возрастом у люди часто возникают проблемы со слухом. Однако есть способы поддержать его и даже частично улучшить. "Утро.ру" рассказывает, как делать гимнастику для ушей пожилым людям.

Сначала необходимо определить, действительно, ли есть проблемы со слухом. Для этого стоит обратиться к специалисту, но есть и домашние способы. Например, можно посидеть в комнате с механическими часами и понять, слышно ли движение стрелки. Также на ухудшение слуха может указать тот факт, что человек прибавляет громкость телевизора после того, как его посмотрел другой. Громкие звуки, доставляющие боль в ушах и голове, тоже ни о чем хорошем не говорят. Слух может подводить, если тяжело ориентироваться при разговоре с несколькими людьми одновременно или если воспринимать речь одного человека стало труднее.

Упражнение 1. Герметично прижать ладони к ушам и посидеть в таком положении 2 минуты.

Упражнение 2. В таком же положении пальцами обеих рук ударить по затылку 10 раз, чтобы почувствовать шум, похожий на удары по барабанам.

Упражнение 3. Прижать ладони к ушам и резко их убрать. Повторить движения 10 раз.

Упражнение 4. Вставить в ушные проходы указательные пальцы, которые по три раза нужно вращать вперед, а затем назад, как при чистке ушей. Затем резко вытащить пальцы. Повторить упражнение еще дважды.

Делать эту гимнастику необходимо каждое утро. Однако перед началом стоит проконсультироваться с врачом.

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