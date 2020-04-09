"Дыхание победителя": гимнастика тибетских монахов для укрепления иммунитета
Йога обладает огромным лечебным воздействием, при постоянном выполнении специальных упражнений улучшается здоровье и быстро восстанавливается энергия. Тибетские монахи и лекари используют "дыхание победителя", чтобы восстановить работу организма и насытить его кислородом.
Техника йоги помогает избавиться от стресса, нормализовать артериальное давление и развить легкие с помощью глубокого дыхания. Упражнения безопасны для всех и могут выполняться в домашних условиях, сообщает автор канала "Здоровье и Долголетие" в "Яндекс.Дзен".
Дыхательная гимнастика внешне похожа на разговор шепотом, который позволяет максимально расслабить горло. Перед выполнением нужно привести организм в состояние максимального спокойствия, для чего надо провести минимум 15 минут в тишине без отвлекающих факторов.
Для выполнения "дыхания победителя" сначала надо занять удобное положение, в котором тело будет расслаблено. На первом этапе напрягаются мышцы у гортани: нужно сделать усилие как при глотании, при этом задержать дыхание на вдохе на несколько секунд. Затем идет медленный выдох и расслабление мышц.
Выполнять гимнастику следует от 15 минут до того времени, пока не почувствуется усталость.
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