Регулярные занятия вернут тонус организму после 50 лет

Йога обладает огромным лечебным воздействием, при постоянном выполнении специальных упражнений улучшается здоровье и быстро восстанавливается энергия. Тибетские монахи и лекари используют "дыхание победителя", чтобы восстановить работу организма и насытить его кислородом.

Техника йоги помогает избавиться от стресса, нормализовать артериальное давление и развить легкие с помощью глубокого дыхания. Упражнения безопасны для всех и могут выполняться в домашних условиях, сообщает автор канала "Здоровье и Долголетие" в "Яндекс.Дзен".

Дыхательная гимнастика внешне похожа на разговор шепотом, который позволяет максимально расслабить горло. Перед выполнением нужно привести организм в состояние максимального спокойствия, для чего надо провести минимум 15 минут в тишине без отвлекающих факторов.

Для выполнения "дыхания победителя" сначала надо занять удобное положение, в котором тело будет расслаблено. На первом этапе напрягаются мышцы у гортани: нужно сделать усилие как при глотании, при этом задержать дыхание на вдохе на несколько секунд. Затем идет медленный выдох и расслабление мышц.

Выполнять гимнастику следует от 15 минут до того времени, пока не почувствуется усталость.

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