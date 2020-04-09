Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Дыхание победителя": гимнастика тибетских монахов для укрепления иммунитета

"Дыхание победителя": гимнастика тибетских монахов для укрепления иммунитета
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Регулярные занятия вернут тонус организму после 50 лет

Йога обладает огромным лечебным воздействием, при постоянном выполнении специальных упражнений улучшается здоровье и быстро восстанавливается энергия. Тибетские монахи и лекари используют "дыхание победителя", чтобы восстановить работу организма и насытить его кислородом.

Техника йоги помогает избавиться от стресса, нормализовать артериальное давление и развить легкие с помощью глубокого дыхания. Упражнения безопасны для всех и могут выполняться в домашних условиях, сообщает автор канала "Здоровье и Долголетие" в "Яндекс.Дзен". 

Дыхательная гимнастика внешне похожа на разговор шепотом, который позволяет максимально расслабить горло. Перед выполнением нужно привести организм в состояние максимального спокойствия, для чего надо провести минимум 15 минут в тишине без отвлекающих факторов. 

Для выполнения "дыхания победителя" сначала надо занять удобное положение, в котором тело будет расслаблено. На первом этапе напрягаются мышцы у гортани: нужно сделать усилие как при глотании, при этом задержать дыхание на вдохе на несколько секунд. Затем идет медленный выдох и расслабление мышц. 

Выполнять гимнастику следует от 15 минут до того времени, пока не почувствуется усталость.

Ранее "Утро" рассказало о самых полезных упражнениях после 50 лет.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В России разгадали тайный замысел США по возвращению Крыма

Разменной монетой хотят сделают санкции

Смешно до слез: самые убойные анекдоты

Свежие шутки от "Утра" зарядят позитивом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей