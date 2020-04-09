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Лучшие упражнения для потенции после 50 лет: секреты домашней гимнастики

Лучшие упражнения для потенции после 50 лет: секреты домашней гимнастики
Фото: Chris Robbins/moodboard/www.globallookpress.com
Результат будет виден уже через несколько занятий

Упражнения Кегеля направлены не только укрепление женского здоровья, но сейчас используются для восстановления потенции после 50 лет. Гимнастика помогает предотвратить некоторые хронические заболевания, такие как геморрой и простатит.

Специальные упражнения помогут продлить мужскую выносливость в постели и обострить ощущения в личных отношениях. Гимнастику можно выполнять в любое время дома, главное условие – послное расслабление тела, сообщает автор канала "Мужская берлога" в "Яндекс Дзене". 

При упражнениях Кегеля надо сжимать и поочередно расслаблять мышцы тазового дна. Сокращать мускулатуру важно на выдохе, при этом продолжать контролировать движения таза. Упражнения обычно выполняются несколькими кругами: после сильных сжатий на протяжении 10-15 секунд идет отдых длиной 5 секунд. 

Домашнюю гимнастику можно выполнять каждый день вне зависимости от приемов пищи и режима.

Ранее "Утро" рассказало о нескольких овощах, которые восстановят потенцию после 50 лет.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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