Тренировки помогут поддержать здоровье

После 50 лет приходится выбирать, какой вид физической нагрузки окажется самым полезным. Упражнения должны поддерживать организм в тонусе и не вредить здоровью.

Начать тренировки в пожилом возрасте можно с бега, который положительно влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Поле 50 лет бег надо заменить спортивной ходьбой, которая уменьшает нагрузку на колени. В условиях самоизоляции ходьба на месте подойдет в качестве основной физической нагрузки.

Йога способствует растяжке мышц и восстановлению эластичности и подвижности. Специальные асаны помогут справиться с болями в спине, руках и ногах. Гимнастика положительно влияет на эмоциональное состояние человека, сообщает автор канала "О здоровье по-простому" в "Яндекс Дзене".

Лечебная физкультура также помогает улучшить самочувствие и справиться с хроническими болями. Для лучшего результата упражнения нужно выполнять регулярно, а при первом дискомфорте тренировки надо прекратить.

После 50 лет идеально подходит плавание: во время активных занятий задействованы большинство мышц, а нагрузка на суставы снижается. К занятиям в бассейне можно добавить водную аэробику.

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