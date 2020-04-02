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Как сохранить фигуру после 50 лет: простая гимнастика для дома

Как сохранить фигуру после 50 лет: простая гимнастика для дома
Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
Комплекс упражнений от 70-летней спортсменки заставит организм держаться в тонусе

Сохранить стройную фигуру после 50 лет можно в домашних условиях. Регулярные физические нагрузки вместе с правильным питанием способны поддержать женский организм в тонусе. 

Комплекс специальной гимнастики разработан для ежедневного выполнения. Особых ограничений перед началом упражнений нет, их может определить только лечащий врач, сообщает автор канала "О ПП и стиле" в "Яндекс Дзене". 

Первое выполняется стоя: на вдохе нужно подняться на носочки и максимально вытянуть руки над головой, на выдохе медленно принять первоначальное положение. 

Следующая часть посвящена разминки шеи. Ноги надо поставить на ширину плеч, руки оставить на поясе. Голова медленно наклоняется к каждому плечу по 10 раз. 

В этом же положении проходит разминка плечевого пояса. Кончиками левой руки надо дотронуться до плеча, повторить то же самое с правой рукой. Не убирая ладоней, повернуть каждый плечевой сустав по 10 раз.

Зарядка завершается круговыми движениями таза: ноги должны стоять на ширине плеч. Совершайте движения, имитирующие кручения обруча. 

Ранее "Утро" рассказало о лучших упражнениях для борьбы со старостью.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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