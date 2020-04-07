Сила имбиря: чем повысить иммунитет вместо подорожавшего продукта
Сильный иммунитет – главный защитник от болезней и вирусов, именно поэтому так важно его укреплять. Однако полезны не только популярные лимон и имбирь: некоторые продукты гораздо эффективнее защищают организм. Что есть в период пандемии, рассказала диетолог Марина Макиша.
По словам эксперта, нет какого-то одного продукта, который поможет избавиться от всех болезней. Основа крепкого иммунитета – сбалансированное питание, потому что организму нужен комплекс полезных веществ и витаминов.
В первую очередь, заявила диетолог, улучшает иммунитет белок, а лимон и имбирь лишь помогают ему в этом за счет большого содержания витамина C. Однако на самом деле полезного вещества гораздо больше в замороженной черной смородине или киви: в 100 г ягоды витамина C в четыре раза больше, чем в одном лимоне, а один киви заменит два-три цитрусовых.
При этом Макиша не отрицает иммуномодулирующих и обезболивающих свойств имбиря – продукт является натуральным анальгетиком, отмечает эксперт. Однако корень имбиря можно заменить перцем или куркумой: специи обладают аналогичным эффектом.
Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов подчеркнула в интервью РИА ФАН, что у имбиря есть одно особое свойство – он снижает внутреннее воспаление в организме, из-за которого иммунная система может быть ослабленной. В этом случае заменить продукт смогут все те же замороженные ягоды, зелень и рыба с большим содержанием Омега-3.
Макиша считает рост цен на имбирь и лимон из-за коронавируса абсолютно неоправданным, поэтому советует заменить эти продукты на более доступные и полезные аналоги.
На фоне пандемии коронавируса значительно подорожали некоторые продукты. В их числе оказался имбирь, цены на который повысились в десятки раз.
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