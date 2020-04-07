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Карантин опасен для мужской силы: как избежать проблем с потенцией

Карантин опасен для мужской силы: как избежать проблем с потенцией
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Поддерживать либидо помогут простые правила

Домашняя самоизоляция, на которой находится большинство россиян из-за угрозы распространения коронавируса, может негативно сказаться на потенции у мужчин. Врач-уролог Сергей Ильин считает, что избежать проблем в постели помогут простые методы. Главный из них – заниматься спортом.

Также важно правильно питаться, а за каждый съеденный условный пряник нужно попотеть, хотя бы сделать 10 отжиманий. Тем более что сейчас в соцсетях есть множество флешмобов, чем заняться дома, которые еще и вдохновляют на новые спортивные подвиги. 

"Чем меньше активны мужчины и женщины, тем менее активным становится организм, снижается выработка гормонов, в том числе и половых", – сообщил эксперт радиостанции "Говорит Москва". 

Ильин добавил, что на потенцию влияет и негативная информация, поэтому стоит смотреть что-то оптимистичное. Эксперт рассказал, что мужская сила улучшается во время отпуска. Ведь в эти дни мужчина никуда не спешит и делает, что хочет. Однако карантин – это не отдых. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что популярный цитрусовый фрукт может быть опасен для потенции. 

Полина ИВАНОВА

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