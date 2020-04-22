Продлить молодость: простая зарядка после 60 лет
Упражнения для пожилых позволяют сохранить активный образ жизни и поддерживать организм в тонусе. С возрастом человек быстрее утомляется, появляется общая слабость. Для того чтобы всегда чувствовать себя бодро, нужно каждый день делать простую зарядку.
Гимнастика для пожилых людей должна выполняться регулярно, тогда она принесет заметные результаты. При этом достаточно заниматься по 20 минут в день – не стоит себя изматывать.
Для выполнения первого упражнения потребуется стул. Такие занятия позволят укрепить нижнюю часть тела. Делаем так: нужно поставить стул перед собой и расставить ноги на ширине плеч. Теперь сгибаем колени, а грудь держим прямо. Нужно слегла коснуться стула ягодицами, затем вернуться в исходное положение.
Следующее упражнение позволит укрепить ноги и улучшить работу вестибулярного аппарата пожилого человека. Сначала нужно встать рядом со столом и опереться на его о поверхность руками. Теперь максимально высоко поднимаемся на носочках, задерживаемся в таком положении на пару секунд и опускаемся. Повторяем упражнение 10 раз.
Третье упражнение поможет укрепить мышцы шеи. Для его выполнения нужно расслабить и выпрямить спину. Теперь поворачиваем голову вправо, пока не почувствуете натяжение. Продержите голову в таком положении пару секунд, после чего поверните в другую сторону.
Простые упражнения для пожилых требуют совсем немного времени, но нужно помнить о том, что при возникновении неприятных и болевых ощущений стоит прекратить занятие.
Ранее "Утро" рассказало, какие упражнения позволят пожилым сохраниться гибкость позвоночника.
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