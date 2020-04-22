Творог с бананами насытит организм важными для здоровья элементами и зарядит энергией

Для того чтобы сохранить стройность и здоровье после 60, нужно правильно питаться и обогащать организм витаминами и микроэлементами. Творог с бананом на завтрак – настоящая находка для долгожителя. В нем содержится много витаминов, а еще фосфор и натрий, которые очень полезны для здоровья. Также в продукте есть природный белок – строительный материал организма.

Приготовление:

Сначала нужно размять 150 г творога в тарелке вилкой. Теперь добавляем нарезанный кружочками банан. Заправляем нежирной сметаной и добавляем чайную ложку меда.



Творог содержит вещество казеин и из-за этого медленно переваривается, что надолго утоляет чувство голода. А бананы дают организму необходимые магний и калий. Мед – натуральный подсластитель, который не только улучшает вкус завтрака, но и очень полезен.

Кроме того, все эти продукты диетические, так что не навредят фигуре и сохранят чувство легкости в желудке. Такой полезный завтрак долгожителя даст энергию на целый день и укрепит иммунитет.

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