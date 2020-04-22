Старинный рецепт: ароматная зелень восстановит потенцию
Укроп – не только популярная приправа, но и лечебное растение. Он богат витаминами и полезными веществами, а также улучшает пищеварение и благоприятно влияет на память. Кроме того, укроп повышает потенцию и выносливость благодаря своему сосудорасширяющему действию.
В народной медицине растение используют не один век. Странными рецептами против импотенции делится автор Яндекс.Дзен-канала "Балканский знахарь".
Средство можно приготовить по средневековому рецепту персидского ученого Авиценны. Для этого крошим зелень на керамической или стеклянной доске и затем сушим. Правильная подготовка растения, по словам автора блога, усиливает полезные свойства укропа, которые увеличиваются на четвертый год хранения.
На Руси также готовили лекарство от импотенции из укропа. Для этого смешивали стакан сметаны со стаканом пива и добавляли туда свежую зелень. По словам автора материала, такое народное средство для потенции действует моментально.
Еще один способ употребления укропа для повышения выносливости – отвар. Делаем настой из одного стакана семян зелени, двух столовых ложек молотого корня валерианы и двух стаканов меда. Все ингредиенты заливаем двумя литрами кипятка и настаиваем сутки. Принимать средство автор блога советует по одной столовой ложке за полчаса до еды.
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