Овсяное молоко содержит множество полезных веществ

Приготовление чудо-напитка обойдется очень дешево.

Для того, чтобы сделать такое растительное молоко в домашних условиях, понадобится овсяное зерно (не путать с хлопьями).

Приготовление:

200 граммов зерна без шелухи нужно промыть и залить литром воды. Настаиваться напиток должен минимум 12 часов. После этого перелейте смесь в блендер и взбейте. Если хотите, чтобы молоко было сладким, можно добавить столовую ложку меда.

Затем напиток нужно процедить, чтобы убрать жмых. Овсяное молоко готово. Его можно пить просто так, добавлять в кофе или чай или варить на нем каши.

Напиток богат растительным белком, витаминами и минералами. Эффективен как средство профилактики язвы и гастрита, кроме того, он выводит из организма лишнюю воду и очищает от токсинов, отмечает автор канала "Клуб Долголетия" в "Яндекс.Дзен". Овсяное молоко также помогает восстановить силы при стрессе. Если у вас есть какие-то заболевания, посоветуйтесь с врачом, стоит ли вам употреблять этот напиток.

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