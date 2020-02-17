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Каша долгожителей: что есть после 50 лет

Каша долгожителей: что есть после 50 лет
Фото: pixabay.com
Тыква и пшено поддержат красоту и молодость

Каша – полезный завтрак, который делается быстро и легко. Блюдо из тыквы и пшена богато углеводами, ингредиенты полезны для кишечника и сердечно-сосудистой системы.

Диетологи советуют включить "кашу долгожителей" в рацион после 50 лет. Горячий завтрак ускоряет обмен веществ и помогает в обновлении организма. 

Ингредиенты на одну порцию:

  • 50 – 100 г тыквы
  • 100 г пшена
  • 20 г кураги
  • 20 г изюма
  • 1 ч. л. оливкового масла

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Моем тыкву и нарезаем овощ кубиками. Заливаем пшено 1,5 стаканами воды и варим крупу на медленном огне.

Шаг 2

После закипания пшена добавляем тыкву, периодически проверяем готовность блюда. За минуту до приготовления в смесь кладем курагу, изюм и оливковое масло.

Шаг 3

Оставляем кашу под крышкой кастрюли 10 – 15 минут на выключенной плите.

Шаг 4

В готовое блюдо можно положить мед для дополнительной сладости.

Сытная каша на завтрак готова. Ранее "Утро" писало о диете долгожителей

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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