Для здоровья и стройности: простая гимнастика для людей старше 50
С возрастом соблюдать прежний уровень активности сложно. Тело начинает меняться как внешне, так и внутренне. Чтобы справиться с появляющимся лишним весом, размять мышцы и уменьшить болевые ощущения, можно делать простую гимнастику.
Для выполнения первого упражнения надо лечь на живот. Затем на руках оторваться от пола, а ноги поставить на пальцы. В таком положении надо подтянуть согнутое колено к груди, затем поставить его обратно и сделать элемент другой ногой.
Второе упражнение делать надо у стены. Прислонитесь к ней спиной, при этом ноги должны стоять чуть впереди. Теперь надо медленно опускаться, будто бы вы хотите сесть на стул. Когда бедра будут находиться параллельно полу, зафиксируйтесь и старайтесь продержаться в такой позе около минуты. Элемент можно повторять несколько раз подряд с небольшим отдыхом.
Третье упражнение направлено на мышцы шеи. Нужно медленно поворачивать голову, чувствуя каждую мышцу, затем повторить элемент в другую сторону. Затем надо наклонить голову вниз, стараясь коснуться подбородком груди.
Для следующего элемента надо лечь на пол, прижать колени к груди, чтобы поясница прижалась к полу. Затем руками нужно обхватить ступни и притянуть их к груди, колени должны смотреть в разные стороны.
Однако стоит помнить, что при появлении болевых и неприятных ощущений нужно прекратить гимнастику.
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