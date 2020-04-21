Комплекс упражнений позволит оставаться в форме и размять суставы

С возрастом соблюдать прежний уровень активности сложно. Тело начинает меняться как внешне, так и внутренне. Чтобы справиться с появляющимся лишним весом, размять мышцы и уменьшить болевые ощущения, можно делать простую гимнастику.

Для выполнения первого упражнения надо лечь на живот. Затем на руках оторваться от пола, а ноги поставить на пальцы. В таком положении надо подтянуть согнутое колено к груди, затем поставить его обратно и сделать элемент другой ногой.

Второе упражнение делать надо у стены. Прислонитесь к ней спиной, при этом ноги должны стоять чуть впереди. Теперь надо медленно опускаться, будто бы вы хотите сесть на стул. Когда бедра будут находиться параллельно полу, зафиксируйтесь и старайтесь продержаться в такой позе около минуты. Элемент можно повторять несколько раз подряд с небольшим отдыхом.

Третье упражнение направлено на мышцы шеи. Нужно медленно поворачивать голову, чувствуя каждую мышцу, затем повторить элемент в другую сторону. Затем надо наклонить голову вниз, стараясь коснуться подбородком груди.

Для следующего элемента надо лечь на пол, прижать колени к груди, чтобы поясница прижалась к полу. Затем руками нужно обхватить ступни и притянуть их к груди, колени должны смотреть в разные стороны.

Однако стоит помнить, что при появлении болевых и неприятных ощущений нужно прекратить гимнастику.