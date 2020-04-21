Оказалось, что тунец и авокадо могут привести к набору веса

Принято считать, что сбросить вес можно, отказавшись от очевидно вредных продуктов в пользу более здорового питания. Однако, если переборщить с полезными продуктами, можно также легко набрать лишние килограммы, отметил диетолог Энкарни Перес.

Для того чтобы похудеть, нужно исключить сладкое, жирное, выпечку и жареное мясо. При этом на замену перечисленным продуктам приходят орехи, натуральные йогурты, смузи, тунец, авокадо и другие популярные "полезности". Специалист же развеял мифы о "легких" продуктах для похудения.Так, ужин из салата с авокадо и орехами, тунцом и яйцами, щедро сдобренного оливковым маслом, точно не поможет вам похудеть, цитирует диетолога издание Lavanguardia.

В обильной порции такого салата может содержаться более 1500 калорий, что соразмерно дневной норме потребления калорий. В итоге пару приемов подобной пищи гарантируют вам набор лишних килограммов.

Энкарни Перес советует соблюдающим диету людям потреблять полезные продукты в умеренных порциях и комбинировать их, учитывая дневной лимит калорий.

Кроме того, диетолог призвал худеющих отказаться от бесполезных продуктов вроде колбасных изделий, вяленых сыров, алкоголя и ароматизированных йогуртов. Такие продукты лучше заменить полезным перекусом из яблок, бананов или цукатов.

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