Сохранить здоровый вес на карантине поможет особое низкокалорийное питание

Во время самоизоляции соблюдать здоровый рацион намного сложнее, а это грозит набором лишнего веса и ослаблением иммунитета. Как защитить организм изнутри в период пандемии, рассказали специалисты.

На карантине важно полноценно питаться, отметил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. По его словам, количество килокалорий в "антикоронавирусном" рационе должно быть чуть меньше обычного – около 1500-1700. Это связано в первую очередь с тем, что движение в домашних условиях сильно ограничено и энергия расходуется медленнее. По словам диетолога, привычные 1800-2200 ккал в сутки приведут к набору минимум трех килограммов уже через неделю.

Питание должно снижать уровень стресса и обеспечивать организм всем необходимым, поэтому Минздрав России разработал специальный рацион на неделю, пишет РИА "Новости". Диета для тех, кто находится на самоизоляции, включит в себя привычные продукты, но с меньшей калорийностью, а также полезные витамины и минералы.

Тутельян также отметил, что во время карантина нельзя забывать о физической активности и посоветовал делать хотя бы небольшую разминку – приседать и отжиматься.

Ранее врач Александр Ковальков рассказал, что самоизоляция повышает риск развития ожирения, которое может привести и к летальному исходу.

