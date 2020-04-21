Домашний настой из этого растения вернет мужскую силу и гармонию в семью

Алоэ издревле применяется в медицине и способен помочь от многих хворей. Сок растения и сейчас используют для заживления ран. Кроме того, алоэ хорошо помогает при проблемах с потенцией, уверяют специалисты.

Простой домашний настой из сока этого растения поможет повысить тестостерон и оздоровить мужской организм, утверждает автор канала "Балканский знахарь" в "Яндекс Дзене".

Для этого нужно смешать 250 г меда, 170 г сока алоэ, 40 г порошка сухой петрушки и 120 г порошка сухих ягод шиповника. Ингредиенты заливаем 400 мл красного вина. Полученная смесь должна настояться в течение 10 дней. И не забывайте ежедневно встряхивать флакончик со снадобьем. Принимаем по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до приема пищи.

Однако стоит помнить, что это средство подошло конкретному человеку, а перед применением нужно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать проблем со здоровьем.

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