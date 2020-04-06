Ежедневная разминка укрепит мышцы и и предотвратит развитие болезней

В течение дня наша спина испытывает огромное напряжение, особенно это касается людей с сидячей работой. Нередко возникают сильные боли в пояснице или остеохондроз. Избавиться от неприятных ощущений поможет ежедневная гимнастика. Несколько простых упражнений предотвратят возникновение заболеваний суставов и укрепят мышцы спины.

Упражнение 1. Ложимся на спину, ноги слегка сгибаем. Правую руку вытягиваем вперед так, чтобы кисть лежала на левом колене. Теперь сгибаем ногу сильнее, пытаясь дотянуться ею до головы, и одновременно упираемся в нее рукой, отталкивая ногу. Выполняем упражнение от пяти до десяти раз по 10 секунд на каждую ногу.

Упражнение 2. Становимся на колени, руки и голову кладем на опору. Выгибаем спину вверх, достигая максимальной точки, задерживаемся на несколько секунд и затем прогибаем вниз. Повторяем упражнение от пяти до десяти раз.

Упражнение 3. Ложимся на живот, руки должны быть прямыми, а ноги – на ширине плеч. В этом положении поднимаем прямую ногу и тянем ее как можно выше на протяжении 10 секунд, затем опускаем. Повторяем упражнение не менее десяти раз на каждую ногу.

Такая зарядка избавит от проблем с поясницей и подарит заряд энергии на весь день. При этом стоит внимательно следить за своим самочувствием во время физкультуры и прекратить упражнения при появлении боли или неприятных ощущений.

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