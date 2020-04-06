Лечебная гимнастика: простые упражнения избавят от боли в спине
В течение дня наша спина испытывает огромное напряжение, особенно это касается людей с сидячей работой. Нередко возникают сильные боли в пояснице или остеохондроз. Избавиться от неприятных ощущений поможет ежедневная гимнастика. Несколько простых упражнений предотвратят возникновение заболеваний суставов и укрепят мышцы спины.
Упражнение 1. Ложимся на спину, ноги слегка сгибаем. Правую руку вытягиваем вперед так, чтобы кисть лежала на левом колене. Теперь сгибаем ногу сильнее, пытаясь дотянуться ею до головы, и одновременно упираемся в нее рукой, отталкивая ногу. Выполняем упражнение от пяти до десяти раз по 10 секунд на каждую ногу.
Упражнение 2. Становимся на колени, руки и голову кладем на опору. Выгибаем спину вверх, достигая максимальной точки, задерживаемся на несколько секунд и затем прогибаем вниз. Повторяем упражнение от пяти до десяти раз.
Упражнение 3. Ложимся на живот, руки должны быть прямыми, а ноги – на ширине плеч. В этом положении поднимаем прямую ногу и тянем ее как можно выше на протяжении 10 секунд, затем опускаем. Повторяем упражнение не менее десяти раз на каждую ногу.
Такая зарядка избавит от проблем с поясницей и подарит заряд энергии на весь день. При этом стоит внимательно следить за своим самочувствием во время физкультуры и прекратить упражнения при появлении боли или неприятных ощущений.
Ранее "Утро" рассказало об упражнениях, которые помогут избавиться от проблем с пищеварением и боли в животе.
Приметы на 6 апреля: чего ждать в канун Благовещения
В этот день нельзя думать о деньгах и приглашать гостей
Кремль предупредил россиян о новой напасти
Власти ждут, что последствия пандемии коронавируса еще дадут о себе знать
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- "Умрет много людей": Трамп предсказал США тяжелое время
- Белоруссия отказалась от всех поездов в Россию
- Быстро и незаметно: назван еще один способ передачи COVID-19
- Коронавирус объявили опасным для молодых и здоровых
Здоровье
- Похудеть после 40 лет: правильное меню на день
- Гимнастика после 50 лет: пять лучших упражнений для спины
- Йоговский чай: пряный напиток укрепит иммунитет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик