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Домашняя гимнастика для пожилых: всего три упражнения избавят от боли в животе

Домашняя гимнастика для пожилых: всего три упражнения избавят от боли в животе
Фото: R. Tscherwitschke/CHROMORANGE/chromorange/www.globallookpress.com
Небольшая разминка улучшит работу кишечника

Здоровье пищеварительной системы зависит не только от питания, но и от физической активности. Комплекс простых упражнений улучшит работу кишечника и таким образом избавит от боли и вздутия живота. Особенно полезна эта гимнастика для пенсионеров. Ведь как известно, с возрастом все чаще появляются проблемы с пищеварением.

Упражнение 1. Стоим прямо, ноги на ширине плеч. Руки вытягиваем над головой со сцепленными ладонями внутренней стороной вверх. Затем плавно делаем наклоны вправо и влево. Повторяем движение 15 раз в каждую сторону.

Упражнение 2. Ложимся на спину, вытягиваем руки вдоль туловища. Далее по очереди сгибаем ноги в коленях, притягивая их к животу. Выполняем это упражнение для пищеварения 30 секунд. В конце сгибаем обе ноги, обхватываем их руками, и лежим в таком положении еще 10 секунд.

Упражнение 3. Садимся на пол, ноги вытягиваем вперед. Руки кладем на пояс или сгибаем в локтях – важно не касаться ими пола. Теперь переваливаемся с одной ягодицы на другую, таким образом пытаясь продвинуться вперед. Выполняем это упражнение от 30 до 60 секунд.

Такая ежедневная гимнастика улучшит состояние организма и избавит от проблем с пищеварением. Однако людям с язвой, повышенным давлением и другими хроническими заболеваниями от упражнений лучше отказаться. При появлении любых неприятных ощущений физкультуру также стоит сразу прекратить.

Ранее "Утро" поделилось простым комплексом упражнений, разработанных тибетскими монахами для поддержания здоровья и молодости.

Карина СИРАЗОВА

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