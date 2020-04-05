Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Простой рецепт лечебного отвара: что пить от давления после 50 лет

Простой рецепт лечебного отвара: что пить от давления после 50 лет
Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гипертонию облегчит одно растение

Отвары из целебных трав давно вошли в народную медицину. Череда поможет справиться с повышенным давлением и приведет в норму работу сердечно-сосудистой системы. Основу для полезного отвара можно купить в любой аптеке. 

Отвар из череды нельзя принимать постоянно, лучше всего он действует в периоды повышенного давления, сообщает автор канала "Здоровяк" в "Яндекс Дзен". 

Для приготовления лекарственного напитка из череды понадобятся 3 ст.л. растения и 400 мл кипятка. 

Череду надо залить кипятком и продолжать кипятить на водяной бане в течение 20 минут, постоянно перемешивая. После этого настой нужно залить кипяченой водой до первоначального объема и оставить настаиваться до комнатной температуры. 

Отвар из череды надо пить по 1 ст.л. 3 раза в день в периоды повышенного артериального давления. Перед применением настойки нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее "Утро" поделилось простыми рецептами отваров против гипертонии для пенсионеров. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 5 апреля: трем знакам предстоит сложный выбор

Точный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на воскресенье

Для россиян на время карантина придумали новые запреты

Продажи алкоголя в объявленные нерабочими из-за коронавируса дни предложили ограничить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей