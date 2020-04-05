Гипертонию облегчит одно растение

Отвары из целебных трав давно вошли в народную медицину. Череда поможет справиться с повышенным давлением и приведет в норму работу сердечно-сосудистой системы. Основу для полезного отвара можно купить в любой аптеке.

Отвар из череды нельзя принимать постоянно, лучше всего он действует в периоды повышенного давления, сообщает автор канала "Здоровяк" в "Яндекс Дзен".

Для приготовления лекарственного напитка из череды понадобятся 3 ст.л. растения и 400 мл кипятка.

Череду надо залить кипятком и продолжать кипятить на водяной бане в течение 20 минут, постоянно перемешивая. После этого настой нужно залить кипяченой водой до первоначального объема и оставить настаиваться до комнатной температуры.

Отвар из череды надо пить по 1 ст.л. 3 раза в день в периоды повышенного артериального давления. Перед применением настойки нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

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